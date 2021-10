"Qarabağ" - "Neftçi" oyununun biletləri satışa çıxarılır

Azərbaycan Premyer Liqasının IX turunda keçirilcək "Qarabağ" - "Neftçi" matçının biletləri satışa çıxarılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmanın biletləri oyunu günü - oktyabrın 30-da satışda olacaq.

Qiymətlər olaraq 2, 3, 5 və 15 manat təşkil edir. Biletləri "Azersun Arena"dan və Park Bulvarın 2-ci mərtəbəsində yerləşən “Qarabağ” klubunun Fan-Şopundan əldə etmək olar. Oyun günü qapılar azarkeşlər üçün matçın start fitindən 90 dəqiqə əvvəl açılacaq.

Qeyd edək ki, oktyabrın 30-da "Azersun Arena"da keçiriləcək "Qarabağ" - "Neftçi" matçı saat 18:30-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.