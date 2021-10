Almaniya peyvənd olunmayanlar üçün karantin rejimi sərtləşdirilə bilər

Almaniyada epidemiya ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsi fonunda koronavirusa qarşı peyvənd olunmayanlara tələblərin sərtləşdirilməsi müzakirə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Federal Tibb Palatasının rəhbəri Klaus Reynhard bildirib.

Reynhard peyvənd olunmayanlar üçün karantin tədbirlərinin tətbiq edilib-edilməməsi ilə bağlı ictimai müzakirələrə başlamağın vacibliyini vurğulayıb,

Federal kanslerin departament rəhbəri vəzifəsini icra edən Helge Braun da qaydaların sərtləşdirilməsinin lehinə çıxış edib. Onun fikrincə, peyvənd olunmuş, sağalmış və sınaqdan keçmiş xəstələrin ictimai yerlərə çıxışını nəzərdə tutan 3G qaydası 2G qaydası ilə əvəz edilə bilər.

