Radara düşməmək üçün İNANILMAZ ÜSULA ƏL ATDI: Polis postda maşını saxlayanda... - VİDEO

İstanbulda yük maşını sürücüsü radara düşməmək üçün qəribə üsula əl atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o yük maşınının nömrəsini gizlətmək üçün xüsusi qurğu yerləşdirib. Məsələnin üstü isə təsadüfən açılıb. Məlumata görə, nəzarət postunda sürücünün davranışından şübhələnən polis maşına baxış keçirib. Nəticədə məsələnin üstü açılıb. Üsul çox sadə olub.

Nömrə maşının üzərində olsa da, üzü nisbətən aşağı olması polisi şübhələndirib. Məlum olub ki, sürücü istədiyi vaxt nömrəni gizlədə bilir. Qurğu ləğv edilib.

