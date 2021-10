Türkiyə Silahlı Qüvvələri "Barış Pinarı" və “Pençe-Yıldırım” əməliyyat zonalarında PKK/YPG-nin 4 terrorçusunu zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

"Barış Pinarı" antiterror əməliyyatında 1, "Pençe-Yıldırım"da isə 3 PKK terrorçusu məhv edilib.

Terrorçuların zərərsizləşdirilməsi əməliyyatı xüsusi təyinatlılar tərəfindən həyata keçirilib.

Məlumata görə, terrorçular bölgədə terror aktları planlaşdırırmış.

