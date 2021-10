31 yaşlı qadının davranışı görənləri heyrətə gətirdi: Soyuq havada... - FOTO

31 yaşlı tanınmış fəal Laura Amherst növbəti dəfə diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, britaniyalı fəal iqlim dəyişikliyinə diqqət çəkmək üçün paltarsız küçəyə çıxıb.

Etirazçı bildirib ki, hökumət onu dinləməlidir. Fəal bu addımı ilə gündəmə gəlməyi bacarıb. Həmçinin, aclıq aksiyası keçirən fəal bildirib ki, Baş nazir Boris Conson iqlim dəyişikliyi məsələsində onun tələblərini gündəmə gətirməlidir.

Qeyd edək ki, Laura Amherst iqlim dəyişikliyinə diqqət çəkmək üçün bir sıra etiraz aksiyaları keçirib. Bir müddət əvvəl o Böyük Britaniyanın Baş naziri olmaq istədiyini dilə gətirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.