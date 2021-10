Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" və "Neftçi" komandaları üz-üzə gələcək

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında IX tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.

Turun ilk matçında "Zirə" "Keşlə"ni qəbul edəcək. Günün və turun mərkəzi oyununda "Qarabağ" və "Neftçi" üz-üzə gələcək.

Azərbaycan Premyer Liqası, IX tur



30 oktyabr (şənbə)



16:00. “Zirə” – “Keşlə”

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Cavanşir Yusifov, Eyyub İbrahimov, Kamal Umudlu

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Aslan Şahgəldiyev

Zirə İdman Kompleksinin stadionu



18:30. “Qarabağ” – “Neftçi”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Akif Əmirəli, Müslüm Əliyev, Vüqar Həsənli

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli

“Azersun Arena”

Qeyd edək ki, IX turun "Qəbələ" - "Sabah" və "Sumqayıt" - "Səbail" qarşılaşmaları oktyabrın 31-də olacaq.

