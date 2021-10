Futbol üzrə Fransa çempionatında 12-ci tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə baş tutan görüşdə PSJ son çempion “Lill”i qəbul edib. Belə ki, PSJ rəqiblərini evdən 2:1 hesablı qələbəsi ilə yola salıb.

