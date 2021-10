Koronavirus bioloji silahdır? - ABŞ-ın Çinlə əməkdaşlığa ehtiyacı ola bilər

ABŞ kəşfiyyatı yeni koronavirusun bioloji silah kimi yaradıldığına inanmır.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə cümə günü Milli Kəşfiyyat Direktorunun Ofisinin saytında dərc edilmiş hesabatda deyilir.

Sənəddə deyilir: "Biz inanırıq ki, virus bioloji silah kimi hazırlanmayıb". Ölkənin kəşfiyyat orqanlarının əksəriyyəti də virusun “yəqin ki, geninin dəyişdirilmədiyi” qənaətindədir. Bununla belə, iki kəşfiyyat orqanı bu cür qiymətləndirmələr üçün "kifayət qədər məlumat olmadığını" düşünür. ABŞ kəşfiyyatı yeni koronavirusun heyvandan heyvana keçməsi və ya laboratoriya hadisəsi səbəbindən yayıldığını bildirir. Vaşinqton bildirib ki, yeni koronavirusun mənşəyini müəyyən etmək üçün Çinlə əməkdaşlığa ehtiyacı ola bilər.

