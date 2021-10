Kamildən canlı efirdə Gülaya GÖZLƏNİLMƏZ JEST: 51 ədəd... - VİDEO

Aparıcı və prodüser Tarix Əliyevin (Tolik) proqramı “Tarixin bir günü”ndə maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, verilişdə qonaq olan müğənni Gülay Zeynallıya canlı efirdə qızılgül göndərilib.

Qızılgülləri Gülaya təqdim edən Tolik bu jesti kimin etdiyini və gülü ona kimin göndərdiyini soruşub.

Gülay isə cavabında “Bu qızılgülləri övladımım atası Kamil müəllim göndərib” sözlərini deyib.

Bundan sonra Tolik Gülay koronavirusa yoluxduğu zaman Kamilin ona hər gün 51 qızılgül göndərdiyini deyib.

