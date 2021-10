Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adanom Qebreyesus qorxunc açıqlama edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qebreyesus deyib ki, gələcəkdə yeni təhlükəli virusun yaranacaq. O, COVID-19 virusuna qalib gəlmək üçün vaksinasiyanın yeganə vasitə olduğunu deyib.

“Gələcəkdə bəşəriyyətin çarə tapa bilməyəcəyi virus yaranacaq” deyə Tedros Adanom Qebreyesus bildirib. Qeyd edək ki, bu vaxta qədər dünyada 250 milyona yaxın koronavirusa yoluxub, onlardan 5 milyonu vəfat edib.

