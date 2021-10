49 yaşlı məşhur akytor Rossano Rubicondi qəfildən vəfat edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, onun hansı səbəbdən öldüyü bilinmir.



Qeyd edək ki, Rossano Donald Trampın keçmiş arvadı İvana Trampın 4-cü həyat yoldaşı olub.

İvana Tramp və Rossano Rubikondi 2008-ci ildə evlənməzdən əvvəl 6 il birlikdə olublar. Cütlüyün toyu böyük səs-küyə səbəb olub. Bildirilir ki, toy 3 milyon dollara başa gəlib. Lakin cütlük 2019-cu ildə boşanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.