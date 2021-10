SSRİ-nin və Rusiyanın ən məşhur televiziya və radio aparıcısı, jurnalist İqor Kirillov 89 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az rusiya KİV-nə sitinadən xəbər verir ki, jurnalistin ölüm səbəbi məlum deyil.

