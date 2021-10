İmişli rayonunda 11 yaşlı uşağı zorlamaqda ittiham edilən Qurban Fərəcovun sosial şəbəkələrdə fotosu yayılıb.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, fotoları "Azərbaycan Uşaqları" İctimai Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə paylaşıb. Qurban Fərəcovun 11 yaşlı uşağın atalığı olduğu bildirilir.

Onu da qeyd edək ki, əmisi Qurban Fərəcovun artıq həbs olunduğu söyləyib.

Pedofillikdə ittiham olunan və 11 yaşlı qıza cinsi təcavüz edən şəxsin sosial şəbəkələrdə paylaşılan fotolarını təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.