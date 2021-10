Qazi Şamo İsmayılbəylinin uzun illər arzusunda olduğu xəyalları sentyabrın 27-də reallaşmağa başlayır.

Vətən müharibəsində onlarla düşməni məhv edir. Oktyabrın 4-də Cəbrayıl rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə sol ayağından iki güllə yarası alır.

Fədakar həkimlərimizin səyi nəticəsində qısa müddət ərzində ayağa qalxaraq yenidən ordu

sıralarına qayıdır və döyüş yolu Şuşaya qədər uzanır.

Metbuat.az qazi Şamo İsmayılbəyli haqqında hazırlanan reportajı təqdim edir:

