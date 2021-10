Metronun “28 May” stansiyasında hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərnişinlərin partlayış səsi eşidilməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdəki paylaşımlarına cavab olaraq Bakı Metropoliteni məlumat yayıb:

"İlkin məlumatda bildirilir ki, "28 May" stansiyasının giriş sahəsində tüstülənmə ehtimalı ilə qısa müddət ərzində yüksək gərginlik çıxarılıb və bu səbəbdən "Həzi Aslanov-28 May" istiqamətində qatarların hərəkətində məhdudiyyətlər olub", - deyə məlumatda qeyd edilib.

