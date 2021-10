Prezident bu şəxləri TƏLTİF ETDİ - SİYAHI

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında xidmətləri olan bir qrup şəxs təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, kənd təsərrüfatının inkişafında xidmətləri olan aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Abbasov Rafail Əli oğlu

Abbasov Rəhim Abbas oğlu

Ağayev Səmədağa Qasım oğlu

Ansuxskiy Abdulqədir Əli oğlu

Babayev Məhəmməd Həsənağa oğlu

Cürənli Elxan Firuddin oğlu

Dövlətov Dədəkişi Babakişi oğlu

Dursunova Mirvari Murad qızı

Ədilov Namiq Nazim oğlu

Əhmədov Sadiq Rəşid oğlu

Əhmədzadə Sahib Qürbət oğlu

Əliyev Xanlar Allahverdi oğlu

Əsgərov Etibar İsman oğlu

Əzimov Balağa Gülağa oğlu

Əzizov Rüstəm Hüseyn oğlu

Hacıyev Elşən Hacıbaba oğlu

Hümbətova Brilyant Ərəstun qızı

Hüseynov Ehtibar Allahverdi oğlu

Hüseynov İsmayıl Cilingir oğlu

İmanova Səhər İman qızı

İsrafilov Eldar Babasən oğlu

Qəfərov Mürsəl Səfər oğlu

Məmmədov Arzu Papır oğlu

Məmmədov Əhliman Şahabbas oğlu

Məmmədov Ərşad Xanqulu oğlu

Məmmədov Məmməd Vladimir oğlu

Məmmədov Rusif Məhəmmədəli oğlu

Nəcəfov Seyran Burhan oğlu

Nəsirov Zəfər Novruz oğlu

Novruzov İlqar Əsgər oğlu

Novruzov Qulu Novruzəli oğlu

Rəhimov Zülfüqar Ənvər oğlu

Salmanov Məzahir Xasay oğlu

Şirinov Ehtibar Bəhmən oğlu

Yəhyayev Cəfər Qəfər oğlu

Zayadov Ələddin Hüseynağa oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Allahverdiyev Rafiq Bayram oğlu

Bəkirov Faiq Kamal oğlu

Əliyev Mütavil Sədrəddin oğlu

Əliyev Namiq İsrafil oğlu

Əsədov Ağa Ziyad oğlu

Fikrətzadə Firdovsi Fikrət oğlu

Həsənov Hətəm Həsən oğlu

Həsənov Rahil Qurban oğlu

Hüseynov Məhəmməd Səfiyar oğlu

Hüseynov Vüqar Məsim oğlu

Xatibi Məsud Mahmud oğlu

İsayev Niyamət İsa oğlu

Kərimov Hüseyn İbrahim oğlu

Quliyev Yaşar Hacı oğlu

Məmmədov Şahmar Məmməd oğlu

Rüstəmov Bəybala Nəriman oğlu

Süleymanov Abbas Qurban oğlu.

