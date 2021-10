Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclasının vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az-ın verdiyi məlumata görə, parlametin növbəti toplantısının noyabrın 5-də keçirilməsi nəzərdə tutulur.

İclasda 8 Noyabr - Zəfər Gününün birinci ildönümü ilə bağlı bəyanat qəbul ediləcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.