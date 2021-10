Sülhməramlıların olduğu ərazilərdəki vəziyyət necədir? - Zakir Həsənov müşavirə keçirdi

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda Məntəqəsində keçirilən xidməti müşavirədə dövlət sərhədi və Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərindəki hazırkı vəziyyət təhlil edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Toplantıya müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov rəhbərlik edib.

Nazir, Azərbaycan Ordusunda qoşunların hazırlığına xüsusi diqqət yetirilməsi, şəxsi heyətin döyüş hazırlığı və ayıq-sayıqlığının daim yüksək səviyyədə saxlanılması, onlara təhlükəsizlik qaydalarının çatdırılması və bu qaydalara əməl olunmasına ciddi nəzarət edilməsi, döyüş planlarının dəqiqləşdirilməsi, həmçinin maddi-texniki təminat məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.