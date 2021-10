Gürcüstanda yerli özünüidarəetmə orqanlarına keçirilən seçkilərin ikinci turuna yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, səsvermə prosesi saat 20:00-da başa çatıb.

Ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasının saat 17:00-da verdiyi məlumata görə, ümumi 39,5 %, Tbilisidə isə 38,7 %-i səsvermədə iştirak edib.

Qeyd edək ki, 20 şəhər və rayona bələdiyyə sədri, həmçinin 24 majoritar dairədə yerli məşvərətçi orqana (sakrebulo) nümayəndələr seçilib.



