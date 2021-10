Tbilisi meri seçkilərində "exit-poll" nəticələri bəlli oldu

Gürcüstanın hakimiyyətə yaxın "İmedi" telekanalının sifarişi ilə paytaxt Tbilisi şəhərini meri postuna keçirilən seçkilər üçün keçirilən "exit-poll"un nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilkin nəticələrə görə, hakim Gürcü Arzusu partiyasının namizədi Kaxa Kaladze öndə gedir.

Bu "exit-poll" nəticələrinə görə, Kaladze 57.2%, müxalif Vahid Milli Hərəkat Partiyasının namizədi Nika Meliya 42,8 % səs toplayıb.

Müxalif “Mtavari arxi” telekanalının sifarişi əsasında keçirilmiş “exit-poll”da isə Kaladzenin 49 %, Meliyanın 51 % səs qazandığı qeyd olunub.

