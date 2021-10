İmişlidə zorlanan 11 yaşlı qızın anası ilə bağlı şok detallar üzə çıxıb.

Metbuat.az APA TV-yə istinadən xəbər verir ki, zorlanan qızın qohumları mətbuata açıqlamasında bildirib ki, qadın əxlaqsız həyat tərzi sürürmüş. Bu səbəbdən də əri işə getdikdən sonra qadın evə kişilər salırmış.

Zorlanan qızın əmisi Sabutay Şükürlünün şok açıqlamasını təqdim edirik:

Mövzu ilə bağlı reportajını təqdim edirik:

