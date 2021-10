2022-ci ildə bizi nə gözləyir – Məşhur kahinlərin QORXUNC PROQNOZLARI

Yaxın Şərqdə III Dünya müharibəsi başlayacaq...

Uzun illər əvvəl yaşamış kahinlər dünyada baş verə biləcək hadisələrdən öncədən xəbər veriblər.

Bir çox kahinlərin dedikləri artıq gerçəkləşib.

Vanqa, Nostradamus, Alois Irlmaier kimi bir çox kahin 2022-ci illə bağlı mühüm hadisələr haqqında danışıb.

Metbuat.az məşhur kahinlərin 2022-ci il haqqında dedikləri maraqlı faktları diqqətinizə çadırır.

Alois İrlmayer

Alois İrlmayerin dediyinə görə, 2022-ci ildə Yaxın Şərqdə III Dünya müharibəsi başlayacaq. İlk qığılcımın Balkanlarda çıxacağını deyən öngörücü, yanğının Yaxın Şərqə yayılacağını və böyüyəcəyini bildirib.

Vanqa

Məşhur kahin Vanqanın sözlərinə görə isə 2022-ci ildə xərçəngin müalicəsi tapılacaq. Baba Vanqaya görə, 2022-ci ildə bir neçə dünya liderləri öldürüləcək.

Nostradamus

Nostradamusun fikrincə, 2022-ci il mayın 10-dan sonra Günəşdə böyük partlayışlar baş verəcək və dünya elektriksiz qalacaq, böyük xaos və aclıq yaşayacaq. Qeyd edək ki, iki gün öncə Günəşdə güclü X sinifli partlayış qeydə alınmışdı.

Məlumata əsasən, partlayış oktyabrın 28-də təxminən saat 19:17-də başlayıb və 31 dəqiqə davam edib.

"Azərbaycanlı şaman" olaraq tanınan məşhur kahin də 2022-ci ildə dünyada zəlzələlərin həddindən artıq artacağını və yüz minlərlə insanın ölə biləcəyini iddia edib.

