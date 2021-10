Lavrovla Çavuşoğlu görüşdü

Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla Türkiyə XİN rəhbəri Mövlud Çavuşoğlu arasında görüş olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş Romada G20 sammiti çərçivəsində baş tutub.

Danışıqlarda əsas diqqət Balkanlar və Cənubi Qafqazda vəziyyətin daha da sabitləşməsi üçün iki ölkənin səylərinin əlaqələndirilməsinə yönəldilib.

Görüş zamanı Cənubi Qafqazda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin açılması və qarşılıqlı faydalı doğuran infrastruktur layihələrinin təşviqi məqsədilə “3+3” regional mexanizminin işə salınması perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

