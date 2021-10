Romada keçirilən G20 zirvəsində maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, foto çəkilən zaman ABŞ prezidenti Co Bayden Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana əsgər salamı verib.

Həmin anın videosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.