Sakit okeandakı adalardan birində yerləşən Tonqa krallığında pandemiyanın başlanğıcından bəri yeni növ koronavirusa (COVID-19) ilk yoluxma qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BBC yazıb.



Polineziyadakı ada dövlətində koronavirus Yeni Zelandiyadan təyyarə ilə gələn sərnişində aşkarlanıb.

Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, 105 min nəfərə yaxın əhalinin təxminən 30 faizi artıq peyvənd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.