Sonuncu dəfə "Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz" serialında rol alan aktyor Mustafa Üstündağ üzüyü ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor oğlunun dişindən üzük hazırlatdığını bildirib:

"Üzüyü oğlum Kaanın ilk çıxan dişi ilə düzəltdirmişəm. Boyunbağım da oğlumun dənizdən çıxardığı ilk daşdandır".

Qeyd edək ki, Üstündağ bu barədə "Zoraki misafir" filminin qalasında danışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.