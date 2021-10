Məşhur serialla bağlı SON QƏRAR VERİLDİ

Türkiyənin ATV telekanalında yayımlanan “Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz” teleserialı bitib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu serialın baş rol oyunçusu Oktay Kaynarca İnstaqram hesabında elan edib.

Həftələrdir reklam edilsə də, keçən çərşənbə axşamı serial yayımlanmamışdı. Serialın prodüserləri ilə ATV rəhbərliyi arasında problemlər olduğu iddia edilmişdi.

Serialın rejissoru Onur Tan İnstaqram hesabında paylaşım edərək, bunun vida yox, yeni başlanğıc olduğunu açıqlayıb. O, izləyiciləri səbirli olmağa çağırıb.

