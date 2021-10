Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə Türkiyənin İrandakı səfiri Dərya Örslə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat Azərbaycanın İrandakı Səfirliyinin Tvitter hesabında paylaşılıb.

Bildirilib ki, görüş Azərbaycan Səfirliyində keçirilib.

