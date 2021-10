ABŞ Prezidenti Co Bayden və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bugünkü görüşündə Cənubi Qafqazdakı vəziyyətə də toxunulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin yaydığı məlumatda deyilir.

Bildirilib ki, Bayden və Ərdoğan arasında keçirilən görüşdə Cənubi Qafqazda diplomatik səylər müzakirə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.