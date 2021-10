G20 qlobal korporativ vergi müqaviləsini təsdiqlədi

"Böyük iyirmilik” (G20) ölkələrinin liderləri Romada keçirilən sammitdə qlobal minimum korporativ vergi müqaviləsini təsdiqləyiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, müqavilə “Google”, “Amazon”, “Microsoft” və Feysbuk kimi şirkətlər də daxil olmaqla, qlobal şirkətlərin 2023-cü ildən etibarən ən azı 15 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunmasını nəzərdə tutur.

ABŞ-ın maliyyə naziri Canet Yellen G20 liderlərinin İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) transmilli korporasiyaları 2023-cü ildən etibarən 15 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb etməsinə dair 136 ölkə tərəfindən qəbul edilən razılaşmanı təsdiqlədiklərini bildirib.

