Toy karvanında avtoxuliqanlıq edən sürücü qəza törədib.



Metbuat.az avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisənin baş vermə anının videosu sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Görüntülərdə "VAZ 2107" markalı avtomobilin sürücüsü iki maşının ortasından keçdiyi görünür. Bu zaman sürücü idarəetməni itirir və yola çıxan inəyi vuraraq kənara atır.



Sözügedən videonu təqdim edirik:

