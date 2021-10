Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan G20 sammiti çərçivəsində fransalı həmkarı Emmanuel Makronla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, liderlər arasında görüş 50 dəqiqə davam edib. Görüşün nəticələri barədə açıqlama verilməyib.

Xatırladaq ki, Ərdoğanın bundan əvvəl ABŞ Prezidenti Co Baydenlə 1 saat 5 dəqiqə görüşü olub.

