Ermənistanın taleyi öz əlindədir: Paşinyan Bakı və Ankara ilə barışmaq istəyir - Tofiq Abbasov

"Ermənistanın dövlətlərarası münasibətlərin sabitləşməsinə doğru irəliləməkdən başqa yolu yoxdur. Ən yaxın qonşular uzun müddətdir ki, prosesləri inamla idarə edir, özləri və region subyektləri üçün əlverişli rejim yaradırlar. Əgər hakim kabinet vəziyyətin suveren hakimi olsaydı, Ermənistan rəhbərliyinin nə istədiyi çoxdan bəlli olardı".

Bu açıqlamanı Metbuat.az-a siyasi şərhçi Tofiq Abbasov edib. Politoloq deyir ki, İrəvan həm anlaşılmaz, həm də izaholunmaz qəribəliklər nümayiş etdirərək ehtiyatlı davranmağa davam edir. Məsələn, Qarabağda Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin infrastrukturunun yaradılması kimi prosesdə Ermənistanın güc strukturlarının marağını necə başa düşmək olar? Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının Rusiya tərəfi ilə Qarabağın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələlərinin müzakirəsi ilə bağlı hissləri isə tamamilə yersiz görünür.

"Artıq Ermənistanın özünü hər yerdə və istənilən halda hisslərini ört-basdır etməyi bilən şıltaq xanım kimi davranmağı dayandırmağın vaxtı çatıb. Bakıdan gələn müsbət siqnalların həddi çoxdan tükənib, indi İrəvanın Azərbaycana dürüst və çirkin oyunlardan uzaq oynamaq əzmində olduğunu sübut etmək növbəsi çatıb. Yeni fəndlər olsa belə, bu ona kömək etməyəcək. Heç vəziyyət də beş il əvvəl olduğu kimi deyil. Sülhdə, mehriban qonşuluqda maraqlı olan hər kəs xeyirxahlığı əzəmətlə deyil, əməli ilə sübut etməyə borcludur".

Tofiq Abbasov bildirdi ki, Qafqaz qatarını tutmaq üçün Ermənistan qüvvələrini yenidən toplamalıdır. Baş nazir Nikol Paşinyandan ümidverici siqnallar gəlir. Bu o deməkdir ki, təşvişlə də olsa, Ermənistan Bakı və Ankara ilə barışmağın vaxtının gəldiyini və kommunikasiyaların açılmasının sülhün möhkəmlənməsinə xidmət edəcəyini bəyan edir. Siyasi şərhçi onu da qeyd etdi ki, Ermənistan nəhayət ki, nifrət və yadlaşma siyasətindən qoparaq, sivil bir quruma çevrilərsə, uğurlu qonşuları ilə eyni sıralarda ola biləcək. Onun gələcəyinin taleyi öz əlindədir.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

