Tabutdan gələn səs qorxuya saldı - Yasda təəccübləndirən olay / VİDEO

Türkiyədə yaşanan olay təəccüb doğurub.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, səsyazısını tabutuna qoyduran şəxsin yasında maraqlı anlar yaşanıb.

Kişinin qohumlarından bəziləri səsi eşidəndə ağlayıb, bəziləri isə kişinin sözlərinə gülüb.

İnstaqramda günün ən çox paylaşılan videosunda "düşünürəm ki, mən öldüm, burada nəfəs ala bilərəm? Məni buradan çıxarın" deməsi eşidilir.

Video sosial şəbəkələrdə minlərlə şərh alıb.

İstifadəçilər belə bir sürprizin onları sevindirməkdən daha çox ağlatacağını müdafiə ediblər. Sosial şəbəkə istifadəçiləri "Bu, bizi gülməkdən çox ağladar" yazıblar.

