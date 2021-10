Türkiyə ordusunun əsgəri İraqın şimalında Hakurk bölgəsində şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müqaviləli İslam Çiftçi terrorçularla atışma zamanı həlak olub. Onun ölümü Andırın bölgəsində yaşayan ailəsinə bildirilib.

Milli müdafiə naziri Hulusi Akar Çiftçinin şəhid ollması ilə əlaqədar ailəsinə başsağlığı verib.

