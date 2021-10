Aparıcı Alyona Vodonaeva pişiyi Eskobara ev almağı planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Alyona bunun üçün 19 milyon rubl ödəyəcək.

Aparıcı bildirib ki, heyvanlara qarşı allergiyası olsa da, pişiyindən imtina etməyi düşünmür.

Alyona evi ipoteka ilə alacaq. Mənzil Moskvanın elit məkanlarından birində yerləşir. Ev aparıcının gözəllik salonuna yaxın yerdə yerləşir. O, pişiyinə baxmaq üçün baxıcı tutacaq.

