"ABŞ daha 55 rusiyalı diplomatı, səfirlik və konsulluqların inzibati, texniki işçilərini ölkədən çıxarmaq istəyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova deyib.



M. Zaxarova bildirib ki, Vaşinqtonun irəli sürdüyü tələblər nəzərə alınsa, Rusiyanın daha 55 diplomatı, səfirliyin inzibati və texniki işçisi yaxın aylarda ABŞ-ı tərk etməlidir:

"Bu, mahiyyətcə qovulmaq deməkdir, diplomatik “cəbhədə” vəziyyət daha da pisləşəcək".

