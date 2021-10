Yaponiyanın paytaxtı Tokio şəhərində elektrik qatarının vaqonunda başlayan yanğın nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Kyodo" agentliyi məlumat yayıb.

Polis ərazidə bıçaq daşıyan şəxsi həbs edib. NHK xəbər verir ki, həmin şəxs vaqonun üzərinə maye tökərək onu yandırıb.

Hadisə Keio dəmir yolu xəttində, Kokuryeo stansiyasının yaxınlığında baş verib. Polis hücumçunun vaqona xlorid turşusu tökdüyünə dair məlumatları yoxlayır.

