Yas mərasimində ŞOK YAŞANDI: Uşağın tabutunu açan ana GÖRDÜYÜNƏ İNANMADI - Səhvən... / VİDEO

Braziliyanın Santa Katarina şəhərində uşağın yas mərasimi zamanı gözlənilməz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölü olaraq dünyaya gələn uşaq üçün ailə üzvləri yas mərasimi keçirib. Valideynlər uşağa vida etmək üçün tabutu açmaq qərarına gəliblər. Lakin uşağın cəsədi tabutda olmayıb. Tabutda geyimlər olub. Məlum olub ki, bu səhvən baş verib. Müvafiq qurumların səhvi nəticəsində uşağın cəsədi tabuta qoyulmayıb.

Nəticədə dəfn mərasimi 1 gün sonra keçirilib. Xəstəxana rəhbərliyi və dəfni həyata keçirən qurum səhvə görə bir-birilərini ittiham ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.