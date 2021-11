Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin komandanı, general-leytenant Hikmət Mirzəyevin büstü hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, büstü gənc heykəltəraş, Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının müəllimi Zamik Rzayev yaradıb. O, əsərini Hikmət Mirzəyevə şəxsən təqdim edib.

