Qadın idmançı kişi ilə döyüşmək üçün rinqə çıxdı: Dəhşətli anlar yaşandı / FOTOLAR

Polşada qadın idmançı ilə kişi idmançının döyüşməsi birmənalı qarşılanmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, döyüş şou məqsədilə təşkil edilib. Bununla belə, fanatlar döyüşün keçirilməsinə qarşı çıxıb. Onlar bildiriblər ki, fiziki cəhətdən kişilər qadınlardan güclüdür və bu döyüşün keçirilməsi ədalətli deyil.

Fanatların narahatlığı özünü rinqdə də biruzə verib. Kişi idmançı Piotrek Muaboy qadın rəqibi Ula Siekaçzə şiddətli şəkildə zərbələr endirib. Hakimi qadın idmançının reaksiya verə bilmədiyini görəndən sonra döyüşü yarımçıq dayandırıb.

