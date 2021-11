Türkiyə ordusu Suriya və İraqın şimalında hərbi əməliyyatları davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbi əməliyyatlar zamanı daha 5 terrorçu məhv edilib. Məlumata görə, məhv edilən PKK terrorçuları Türkiyə ordusuna qarşı hücuma hazırlaşırmış.

Qeyd edək ki, Türkiyə ordusu 10 gündür bölgədə intensiv antiterror əməliyyatları keçirir.

