Şimali Makedoniyanın Baş naziri istefa verdi

Şimali Makedoniyanın Baş naziri və Makedoniya Sosial Demokratlar İttifaqı sədri Zoran Zaev istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb onun rəhbəri olduğu partiyanın bələdiyyə seçkilərində az səs toplamasıdır. Məlumata görə, müxalif Daxili Makedoniya İnqilab Təşkilatı-Makedoniya Milli Demokratik Birliyi seçkilərin qalibi olub. Müxalifət 22 bələdiyyədə qalib gəlib. Hakim partiya isə 9 yer əldə edib.

Qeyd edək ki, Zoran Zaev dəstəklədiyi namizədlərin qalib gəlməyəcəyi təqdirdə istefa verəcəyini bəyan etmişdi.

