Argentina 3-cü liqasında baş tutan Las Heras-Ferro Carril qarşılaşması zamanı dəhşətli anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fanatlar arasında baş verən gərginlikdən sonra naməlum şəxslər bir neçə dəfə atəş açıb. Nəticədə rəqib komandanın baş məşqçisi Maurisio Romero çiynindən vurulub. Onun vəziyyəti normaldır. Silah səslərini eşidən hakimlər və futbolçular meydandan qaçıb. Hadisə araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.