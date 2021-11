Aftandil Hacıyev oyundan sonra qırmızı vərəqə alıb - SƏBƏBİ BİLİNDİ

"Səbail"in baş məşqçisi Aftandil Hacıyev "Sumqayıt"a səfərdə 0:2 hesabı ilə uduzduqları Azərbaycan Premyer Liqasının IX tur oyunundan sonra qırmızı vərəqə alıb.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 40 yaşlı mütəxəssis qeyri-etik ifadə işlətdiyi üçün cəzalandırılıb.

Hacıyev X turda "Qəbələ" ilə ev matçında texniki zonada yer ala bilməyəcək.

AFFA İntizam Komitəsinin iclasından sonra baş məşqçinin daha ağır cəza alma ehtimalı da var.

Qeyd edək ki, "Sumqayıt"la oyunda "Səbail"in futbolçusu Nikolas Raysel də qırmızı vərəqə alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.