Londonun “Tottenhem” klubu baş məşqçi Nuno Eşpirito Santo ilə vidalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub özü məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu ilin yay aylarında baş məşqçi kimi klubda vəzifəsinə başlayan Santo və onun məşqçi heyəti vəzifəsindən azad edilib.

Klubun yeni baş məşqçisi ilə bağlı hələ ki məlumat yoxdur.

