Qonşu ölkələrdə koronavirusla bağlı vəziyyət nə yerdədir?

2019-cu ilin sonlarından Çinin Vuhan şəhərində ilk yoluxmanın qeydə alındığı koronavirus epidemiyası hələ də davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkəmiz də COVİD-19 - la mübarizə aparır. Belə ki, indiyədək ölkədə ümumilikdə 531 370 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 494 179 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 7 074 nəfər vəfat edib. 30 117 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edib.

Qonşu ölkələrə gəlincə, Rusiya koronavirusa yolxuam və ölüm sayına görə ilk onluqda yer alır. Son sutkada ölkədə 40 402 koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb, 1155 nəfər ölüb. Pandemiya baş qaldırandan indiyədək Rusiyada 8 554 192 nəfər koronavirusa yoluxub. Bu dövr ərzində 239 693 nəfər xəstəlik səbəbindən ölüb.



Türkiyə Respublikasında da vəziyyət heç də ürəkaçan deyil. Son sutkada 201 nəfər pandemiyanın qurbanı olub, 23 948 nəfər virusa yoluxub. Koronavirusa yoluxma və ölüm sayına görə ilk onluqdakı ölkələr siyahısına daxil olan Türkiyədə indiyədək 8 032 988 virusa yoluxub, 70 611 nəfər vəfat edib.

Sırada Gürcüstan var. Ötən sutkada koronavirusa 2 141 yeni yoluxma halı müəyyən edilib, 44 pasiyent vəfat edib. Hazırkı dövrədək qonşu ölkədə 721 388 nəfər COVID-19 infeksiyasına yoluxub. Onların 665 599-u sağalıb, 10 089-u isə ölüb.

İranda da ötən sutka ərzində 153 nəfər koronavirusdan (COVID-19) ölüb. Bununla da İranda bu virusdan ölənlərin sayı 126456 nəfərə yüksəlib. Ötən sutka ərzində ölkədə 9857 nəfər koronavirusa yoluxub. Beləliklə ölkədə bu virusa yoluxanların sayı 5 934 495 nəfərə çatıb.

Ermənistanda daha 2071 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Son sutkada ölkədə koronavirusdan 51 nəfər ölüb və bununla da ölənlərin sayı 6379-a çatıb. Ümumi yoluxanların sayı isə 309 397 nəfərdir.

