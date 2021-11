Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu tərəfindən 2021-ci ilin oktyabr ayı ərzində 539,9 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait satılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fondun ictimaiyyətlə əlaqələr departamentindən məlumat verilib.

