Bu gün Cüdo Federasiyasında növbədənkənar seçkisi keçirilib. Seçki Gənclər və İdman Nazirliyinin inzibati binasında baş tutub.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, seçkinin nəticəsinə əsasən, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Cüdo Federasiyasının yeni prezidenti olub.

Qeyd edək ki, nazir bu postda Rövnəq Abdullayevi əvəz edib. R.Abdullayev 2015-ci ildən federasiyaya rəhbərlik edirdi.

Rəşad Nəbiyev

