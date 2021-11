"Rövnəq müəllim böyük işlər görüb" - Rəşad Nəbiyev

"Cüdonun böyük ənənələri var, son illərdə böyük nailiyyətlər əldə olunub. Üzərimizə bunları daha da inkişaf etdirmək düşür".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Cüdo Federasiyasının yeni prezidenti Rəşad Nəbiyev deyib.



Onun sözlərinə görə, ilk növbədə hədəfləri müəyyənləşdirmək və strategiya qurmaq lazımdır:



"Yeni tərkibdə məqsədləri müəyyənləşdirərək, onların öhdəsindən gələcəyik. Məqsədlər məlumdur. Cüdo ilə uşaqlıqda 15-16 yaşınadək məşğul olmuşam".



R.Nəbiyev bildirib ki, yeni baş məşqçi ilə bağlı məsələyə hədəflər müəyyənləşəndən sonra aydınlıq gələcək: "Hər bir növdə olduğu kimi, cüdoda da əvvəldən proqnoz vermək çətindir. Cüdo inkişafdadır, Rövnəq müəllim böyük işlər görüb. Bizim hədəfimiz bu baza üzərində nailiyyətlər əldə etməkdir".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.